Surpresas são a marca dos conclaves na Capela Sistina

As cédulas definidoras da eleição são encharcadas com clorato de potássio e resina de clorofórmio, químicos geradores, quando aquecidos, da fumaça branca. Esta anuncia, para os crentes reunidos na praça de São Pedro, a escolha do novo pontífice, sucessor do trono de São Pedro.

Encerra-se, dessa forma, o período que vai da sede vacante (extra omnes) ao "habemus papam", com o eleito, após ele aceitar a escolha e aparecer para o povo, da sacada da basílica, defronte a praça, com veste papal e o nome anunciado.

Pelos registros vaticanos, do ano de 1058 até hoje foram realizadas 111 eleições de papas.

No máximo, a escolha durou cinco dias. Pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis (1996) do papa João Paulo 2º, o período entre a sede vacante e o anúncio do novo papa ficou mais rápido.

O recém-falecido papa Francisco, por exemplo, foi escolhido em dois dias (12 e 13 de março de 2013) e após cinco escrutínios.

Dezenas de artesãos, todos com capacetes brancos, já terminaram os trabalhos de adaptação da Capela Sistina para o conclave, marcado para iniciar no dia 7 de maio. Os bombeiros revisores e as restauradoras, idem.