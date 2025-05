Há uma mulher que sabe lidar com Trump e enquadrá-lo

Sheinbaum não bate de frente com Trump. Ela soube avaliar bem o episódio com o presidente ucraniano Zelensky, logo no primeiro encontro na Casa Branca.

Na verdade, Sheinbaum sabe dizer não, sem golpear a vaidade de Trump.

Algo importante a considerar: a presidente tem mais de 80% de aprovação popular. Nenhum mexicano acha que ela tem medo dos cartéis mexicanos.

Sheinbaum tem ampla maioria no Parlamento e, quando a resposta a Trump tem de ser mais dura, o seu partido, de sigla Morena (Movimento Regeneração Nacional), sai na frente: "A soberania nacional não é negociável", constou da nota do partido.

Trump fala dos violentíssimos cartéis mexicanos de drogas, mas pretende, de dentro do México, segurar os desejosos de ingressar nos EUA. A questão do narcotráfico vem em segundo lugar, ou melhor, ela não seria prioritária para Trump, com tropas dentro do México. De fato, os americanos são os grandes consumidores da cocaína introduzida pelos cartéis mexicanos.

Mas até as múmias do magnífico Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México sabem o quanto foi ruinoso para o México entrar na "war on drugs" (guerra às drogas) do então presidente George W. Bush. O presidente mexicano da época, Felipe Calderón, arruinou-se politicamente.