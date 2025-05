Divisão de adeptos do papa Francisco ajuda conservadores no conclave

O papa Montini, que levou como pontífice o nome de Paulo 6º, foi autor de uma decisão importante e relevante neste conclave.



Em 1970, ele afastou da votação os cardeais com 80 e mais anos, reduzindo a influência desse grupo. No atual conclave, os não votantes só têm influência se pertencerem ao campo tradicionalista. Entre os progressistas, nenhuma.



Um experiente vaticanista de que este colunista goza da amizade desde a eleição do papa Bergoglio, que acompanhei como enviado pela revista Carta Capital e por ter estudado o direito canônico, disse, em bom italiano, "in buio". Ou seja, "estamos no escuro", ou tudo pode acontecer.



Desde o fechamento da porta do conclave, feita pelo mais jovens dos cardeais, Mykola Bychok, de 45 anos, não se sabe quem vencerá.