Como esperado, fumaça preta na manhã renova esperança vespertina

Os vaticanistas —jornalistas especializados no Vaticano— observam que, do fim da tarde de ontem até a manhã desta quarta-feira, não houve tempo suficiente, devido ao repouso noturno, para que os cinco grupos de bergoglianos chegassem a um nome de consenso. Com a pausa para o almoço e espaço para conversas, a definição poderá acontecer no período vespertino.

Votos e barreiras

As constituições que regem o Conclave atual foram elaboradas pelos papas João Paulo II (Wojtyla) e Bento XVI (Ratzinger). Desde 1179, vigora a cláusula que exige dois terços dos votos para a eleição de um novo papa.

Wojtyla, por meio da constituição apostólica Universi Dominici Gregis, de 1996, flexibilizou essa exigência. Caso, após 13 dias de votações, não houvesse consenso, a maioria absoluta dos cardeais (51%) poderia decidir como prosseguir: manter a regra dos dois terços ou escolher entre os dois candidatos mais votados.

Foi nesse cenário que Ratzinger venceu em 2005. Como destacam historiadores, ele provavelmente jamais alcançaria os dois terços. A alteração feita por Wojtyla —que desejava Ratzinger como sucessor— abriu caminho para sua eleição.

Curiosamente, após ser eleito, Bento XVI restaurou a exigência dos dois terços. No entanto, manteve uma exceção: se após 13 dias nenhum nome atingir a meta, a votação prossegue entre os dois mais votados, ainda exigindo o quórum qualificado (89 votos).