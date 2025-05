Papa norte-americano poderá ser pedra no sapato de Trump

Atenção: Leão 13 é apontado como tendo salvo a Ordem dos Agostinianos, em fase de extinção. O novo papa é agostiniano de formação.

Pedra no sapato de Trump

Quando era cardeal, Prevost trombou de frente com o vice-presidente americano, J.D. Vance. Apontou para um erro dele, de interpretação do cristianismo.

Na sua primeira manifestação como papa, com a benção Urbi et Orbi e diante de uma praça com mais de 100 mil fiéis, Leão 14 deixou indicativos de que se tornará uma pedra no sapato do presidente Donald Trump.

Bergoglio, na sua primeira fala de papa, no terraço da basílica, desejou "boa tarde a todos". Prevost usou as palavras de Cristo quando ressuscitou dos mortos: "A paz esteja convosco". Colocou a paz em destaque, num mundo de guerras e matanças sem fim.

Em outras palavras, Leão 14 apresentou ao mundo uma primeira oração pela paz: "pace disarmata e desarmante", frisou em italiano. Ora, Trump prestigia os sanguinários Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Vladimir Putin, o autocrata russo.