O papa favorito explica a vitória do papa azarão, Leão 14

Numa outra passagem, frisou: "aqueles que votam são os eleitores, mas sempre guiados pela vontade de Deus. Nós acreditamos firmemente que, através da ação dos Cardeais eleitores - também por meio da sua humanidade -, é o Espírito Santo quem escolhe o homem destinado a guiar a Igreja".

Na conclusão da carta, Parolin, que se mostrou no texto da carta firme na doutrina e na diplomacia, agradeceu "imensamente" ao papa Leão 14 "por haver aceito a chamada do Senhor por amor... e segui-lo para apascentar as suas ovelhas, como Jesus pediu a Pedro no episódio do Evangelho que lemos a semana passada".

Como se nota, o cardeal Parolin é um homem admirável e de uma coerência invejável. O jornalista e escritor espanhol Juan Arias, do El Pais e já vaticanista, nos mencionou o Concílio de Nicéia do ano de 325, onde, numa das versões, o Espírito Santo, sob a forma de pomba, ingressou pela janela aberta e escolheu os quatro evangelhos que conhecemos e os outros foram desprezados.

A chamada infalibilidade do papa recebeu correções, até por fatos injustificáveis até para os mais crentes. A crença é ser o papa infalível apenas nas questões de fé, onde é inspirado pelo Espírito Santo.

Para Parolin, a escolha do papa é sempre inspirada. Como crença não se discute, deve ser elogiada a coerência de vida.