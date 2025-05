Encontro na Turquia: Trump, barrado por Putin, aproxima-se de Zelensky

Não de Putin

O não de Putin quanto ao cessar-fogo no período de conversações desagradou a Trump. O presidente americano imaginou que iria sensibilizar Putin quando, anteriormente e em face da matança de civis em Kiev, disse: "Vladimir (tratamento íntimo), pare com isso".



As bombas continuam a cair na Ucrânia, com a meta de deixar Kiev sem energia elétrica e água potável. De quebra, o governo russo ameaça lançar os seus mísseis balísticos hiper-sônicos Oreshnick, que seriam impossíveis de serem interceptados.

Trump patina

Putin continua a exigir a aceitação de que as regiões conquistadas se tornaram terras russas. Quer, também, o desarmamento da Ucrânia e o seu não ingresso na Otan.



Trump, que antes de assumir o mandato falava em por fim às guerras rapidamente, não conseguiu, até agora, nada.



O único troféu a exibir nas próximas horas será o referente à liberação, pelo Hamas, do americano Edan Alexander, soldado de 20 anos de idade, que está entre os reféns israelenses.



Na visita que fará aos estados árabes do Golfo Pérsico, Trump não conseguirá fazer a Arábia Saudita fechar um acordo com Israel, salvo se Israel voltar a apoiar a constituição de dois estados para dois povos.



A ideia de Trump de transformar Gaza em centro turístico, sem palestinos, jamais será aceita pela Arábia Saudita e demais países árabes do Golfo.



Enfim, Trump, no campo das relações exteriores, não apresentou nada até o momento. E a sua reaproximação com a Ucrânia, estados europeus e União Europeia, decorre mais do desespero.



A reaproximação com Zelensky está mudando de maneira visível: avançou e está quase fechado o acordo entre Trump e Zelensky para exploração conjunta das reservas minerais, encontradas nas chamadas terras raras ucranianas. Parte desses minerais está nas regiões ucranianas apossadas pelos russos.