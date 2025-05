Trump é incógnita no cara a cara entre Putin e Zelensky na Turquia

O ucraniano colocou a condição de um cessar-fogo com 30 dias de duração, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adiantou-se e ressaltar a não interrupção dos ataques. Para deixar isso claro, a Rússia intensificou os ataques à Ucrânia e está preferindo os noturnos.

A lembrar. Putin e Zelensky encontraram-se apenas uma vez, em 2019. Foi após a eleição de Zelensky, em segundo turno, com 72,3% dos votos.

Com Putin e Zelensky em Istambul, ainda que sem cessar-fogo, o "excluído" Trump passou a alardear a sua presença. Lógico, quer assumir o protagonismo. Antes de embarcar para Riad, soltou a seguinte frase: "Estou pensando em ir a Istambul".

No campo do direito internacional, um acordo de paz sem coações colocará debaixo do tapete a grave violação decorrente da invasão da soberania ucraniana. Em outras palavras, os tribunais internacionais darão por prejudicadas as representações, e a prisão preventiva de Putin será levantada.

Os europeus, no momento, engolem o sapo de ficarem fora quando, para a União Europeia, a segurança e a soberania da Ucrânia são cruciais aos interesses de todo o Ocidente. Nas primeiras conversas, Trump foi direto a Putin e deixou Zelensky e as lideranças europeias de fora.

Com Trump presente na Turquia, advertem os especialistas, Putin poderá insistir no não ingresso da Ucrânia como Estado-membro da Aliança Atlântica. No particular, contará com o apoio de Trump.