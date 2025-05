A Guerra na Ucrânia não vai acabar, e venceremos, avisa Putin a Trump

Desde os funerais do papa Francisco, o presidente americano revelou o seu descontentamento com Putin.

Numa alertada síntese, Trump sentia-se enganado por Putin.

O novo chancelar alemão Friedrich Merz aproveitou o momento de desconfiança de Trump com referência a Putin. Então, conseguiu a sua adesão ao novo embargo, caso Putin se mantivesse irredutível em manter a guerra.

Como todos sabem, o recente encontro em Istambul limitou-se à troca de prisioneiros.

Putin, que havia convidado o presidente Zelensky para um tête-à-tête na Turquia, não apareceu e mandou uma delegação de segundo escalão.

Trump, depois do recuo de Putin, não deu as caras e prosseguiu na sua visita aos países árabes do Golfo.