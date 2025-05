Para ajudar o pai, Eduardo Bolsonaro comete crime de lesa-pátria

Nos EUA, Eduardo, um trumpista de carteirinha e boné de propaganda, começou a tramar contra o Estado nacional brasileiro, a incluir Moraes.

Internamente, os radicais republicanos, em conjunto com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, passaram a cogitar a aplicação contra Moraes da lei Magnitsky, de 2012. No mínimo querem tirar-lhe o visto de ingresso no país, já que o ministro diz não possuir propriedades no território americano ou conta bancária. Outro sonho seria tirar o cartão de crédito de Moraes, nas instituições financeiras americanas.

Essa referida lei tem por objetividade jurídica reprimir o estrangeiro violador de direitos humanos e da liberdade de expressão, em qualquer parte do planeta.

As sanções são diversas, do confisco do patrimônio em território americano à proibição de entrada no país.

Ao fazer a caveira do Brasil e de Moraes, Eduardo Bolsonaro — como já escrevi quando da sua partida para pedir a intervenção do Tio Sam — mostrou o seu lado de entreguista.

No interesse do pai e de si próprio, a meta clara é entregar a soberania nacional. Mais ainda, buscar sanções contra o país e o ministro Moraes, com a participação de políticos radicais e Elon Musk na trama. E, lógico, com Trump dando cobertura.