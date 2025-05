O novo macarthismo de Trump desafia os breques da Justiça dos EUA

Nenhuma lesão a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Trata-se de decorrência do princípio da separação e atribuição de Poderes nas democracias constitucionais. Vale, por exemplo, nos EUA e no Brasil — por aqui, erroneamente, fala-se em insegurança jurídica.

O presidente Donald Trump sabe disso, mas continua governando como se não estivesse sujeito a balizamento constitucional e legal.

Ao cortar de Harvard a permissão para ministrar cursos pagos ou com bolsas a alunos estrangeiros, Trump colocou-se em panos de autocrata.