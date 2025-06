Zambelli aposta em primeira-ministra da Itália, mas deve ser extraditada

Cacciola estudou lá e a sua primeira língua falada era a italiana. Acabou preso no principado de Mônaco, numa viagem turística.

A grana ganha no Brasil ensejou a Cacciola abrir um hotel 5 estrelas em Roma, no valorizado Centro Histórico. O hotel ainda fica na praça em homenagem à divindade mitológica Yanus Bifronte, o deus que vigiava as entradas da cidade.

O Brasil nunca solicitou a extradição de Cacciola, limitando-se à expedição de mandados internacionais de prisão.

Meloni, a tábua de salvação de Zambelli

Como sabe até a majestosa coluna da piazza Colonna, onde fica o palácio Chigi, que abriga a sede do governo italiano, a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, é de direita e, na juventude, integrou grupos de formação e apoio ao fascismo, do ex-premiê Benito Mussolini, "il duce" (o líder).

Meloni, 48 anos e primeira-ministra desde outubro de 2022, conquistou a chefia de governo na coalização formada por três partidos.