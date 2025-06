Moraes erra na dose ao mandar cortar salário de Zambelli, que esperneia

A delação de Mutolo

O magistrado italiano Giovanni Falcone, dinamitado pela Cosa Nostra siciliana nos anos 90, foi, na questão relativa ao efetivo e eficaz contraste à criminalidade organizada de matriz mafiosa, o primeiro a desenvolver a tese do desfalque patrimonial.

Sua tese leva ao mafioso Gaspare Mutolo. O referido Mutolo tornou-se colaborador da Justiça de peso. Por anos, ele foi motorista do chefão sanguinário mafioso Totò Riina, que permaneceu foragido da Justiça por mais de 18 anos sem tirar os pés da Sicília.

Na sua delação premiada, Mutolo, apelidado por Riina de Asparino, disse: "Para um mafioso, é melhor permanecer preso com dinheiro do que em liberdade sem dinheiro." Com efeito, o dinheiro conta para qualquer tipo de delinquente, quer seja um Mutolo, quer uma Zambelli.

Bem antes de haver, na Itália, previsão legal a respeito do contrato de colaboração com a Justiça, a saudosa jornalista e escritora Camilla Cederna havia fotografado um muro no centro histórico de Palermo.

Nesse muro pintado a cal havia um lembrete, escrito com contrastante carvão e extraído do código de ética da Cosa Nostra: "Quem tem dinheiro e amizades pode mandar tomar no c* a Justiça" (Chi ha soldi e amicizia vaffanculo la Giustizia).