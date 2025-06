Interrogatório de Ramagem no STF lembrou cartas persas de Montesquieu

Como o interrogatório judicial é um meio de prova, à luz do direito processual penal constitucional, Ramagem podia, sim, sem ser contrariado, dizer o que lhe convinha. Por evidente, negou todas as imputações.

Arquivo pessoal

Indagado por Moraes sobre arquivos do seu computador apreendido e das notas contidas no seu celular, Ramagem deixou claro o seguinte: escrevia para ele mesmo, sem divulgar para ninguém. Nem ao destinatário Jair Bolsonaro, então presidente, enviava sugestões drásticas a serem tomadas.

As medidas sugeridas eram justificadas por Ramagem com base, por exemplo, em "arbitrariedades", "abusos" e "inconstitucionalidades" perpetrados por ministros do STF e pela Justiça Eleitoral.

Cartas persas

Na obra intitulada "Cartas Persas", publicada no século XVIII, o jus-filósofo Montesquieu criou um novo gênero literário.