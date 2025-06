Augusto Heleno e o silêncio eloquente de quem tem medo e culpa

Durante muito tempo, o interrogatório judicial era meio de prova. O réu recebia advertência do juiz alertando que seu eventual silêncio poderia ser interpretado contra seu próprio interesse.

Com as mudanças legislativas processais penais, o interrogatório, que era ato inicial da instrução, passou a ser final. Virou, no processo, meio de defesa.

O silêncio não pode mais gerar presunção a prejudicar o réu —uma decorrência do "nemo tenetur se detegere" (ninguém está obrigado a se autoacusar).