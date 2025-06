Bolsonaro vai poder mentir à vontade em seu interrogatório no STF

Cid mostrou-se bem treinado para não voltar atrás nas delações, pois existiria o risco de rescisão do contrato. Assim, procurou garantir os benefícios previstos no direito premial e, até, tentar garantir a não expulsão do Exército.

Volto ao ponto. Como o interrogatório é meio de defesa, o relator Moraes não pode atuar como inquisidor, de modo a apontar contradições e exigir definições.

Bolsonaro

No interrogatório judicial que acontecerá nesta semana, o ex-presidente estará em situação privilegiada. Por isso, no final de semana, convidou a todos para acompanhar a transmissão.

Bolsonaro poderá mentir à vontade.

O réu mentiroso, pelo nosso sistema, não recebe nenhuma sanção. Apenas o falso testemunho e a falsa perícia são punidos como crime.