O último sorriso: o primeiro caso de suicídio assistido da Toscana após lei

O ministro da Saúde, Roberto Speranza, que serviu aos governos Giuseppe Conte e Mario Draghi, foi a principal voz a favor, por lei a ser elaborada, do suicídio medicamentoso assistido. Speranza, um jovem político de esquerda liberal, não era médico, mas ativista dos direitos humanos.

Esse posicionamento da Corte decorreu de profundo exame constitucional, a lembrar que a Constituição da Itália é de 1948. Ou seja, trata-se de um texto de um tempo em que o tema sequer era imaginado.

No entanto, os princípios constitucionais fundamentais relativos ao ser humano e à sua dignidade não foram olvidados pelos "pais da pátria", cabendo ao jurista Piero Calamandrei a elaboração do esboço dos direitos fundamentais, que recebeu plena aprovação.

A Corte Constitucional, então, oficiou ao Parlamento para que providenciasse a elaboração de uma legislação nacional, com disciplina uniforme, válida em todo o Estado italiano, que é unitário e não federativo.

O Parlamento italiano nada providenciou, e as discussões tornaram-se acaloradas num país católico e sob forte influência da Igreja, com o Vaticano ao lado e os jornais Avvenire (pertencente a um equivalente da CNBB) e L'Osservatore Romano (diário oficial do Vaticano) em todas as bancas.

Para os conservadores, os clérigos e a direita radical, a Itália, apesar da posição da Corte Constitucional em parecer consultivo, não deveria ser transformada numa Suíça. A Confederação Helvética admite, mediante regramento, o suicídio assistido.