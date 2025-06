Bibi Netanyahu ataca de mãos dadas com Donald Trump

O sonho de Bibi coincide com o de Trump e este promove grande esforço para convencer a Arábia Saudita a encampar a iniciativa, com um Irã bastante enfraquecido e com dissensos internos sobre a sucessão do chefe supremo Ali Kamenei, velho e doente.

É bom lembrar que o Irã xiita sentiu a perda de força dos seus dois principais tentáculos: Hamas e Hezbollah. Na Síria, caiu o ex-ditador Bashar al-Assad, aliado do Irã e da Rússia.

Houve ainda o enfraquecimento dos houthis, do Iemên, que, além de atacar esporadicamente Israel, prejudicam os países árabes do Golfo, todos sunitas e cientes da meta expansionista do Irã.

Nesse caldeirão, só uma coisa é certa, a paz está cada vez mais distante.