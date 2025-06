Netanyahu e a operação Leão Nascente contra holocausto nuclear 

No mesmo "estado de necessidade" invocado pelos EUA depois da tragédia terrorista do 11 de setembro.

O premiê israelense falou em necessidade e isto para evitar o "holocausto nuclear".

A lembrar: há 80 anos os judeus foram vítimas do holocausto nazista.

Agora, conforme Bibi, o Irã, com o programa atômico para fim não pacífico, tentaria varrer Israel do mapa.

Frisou Bibi, numa repetição do falado quando da ação do Mossad em Teerã e que resultou no assassinato do líder político do Hamas, não terem os judeus nada contra os iranianos, mas contra o sanguinário, opressivo e expansionista regime dos aiatolás.

Só faltou Bibi recordar ter sido o então xá da Pérsia, na ONU, favorável à criação do Estado de Israel.