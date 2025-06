Netanyahu usa euforia ufanista para encobrir a realidade

Pelas ruas de Israel existe uma contagiante alegria. Isso porque acredita-se que o premiê Bibi Netanyahu tenha eliminado o perigo nuclear iraniano com as ações bélicas dos últimos cinco dias. Fala-se por toda parte de Jerusalém que era iminente o risco destrutivo representado pela teocracia dos aiatolás iranianos.

Há pouco, o ex premiê e antigo ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, criticou o clima de euforia criado por Netanyahu. "A atmosfera eufórica nas ruas, nos telejornais e nas declarações do primeiro-ministro, segundo as quais a ameaça nuclear iraniana terminou, é prematura e distante da realidade", disse.

Para Ehud Barak, permanece a ameaça de o Irã, a qualquer momento, poder explodir um artefato nuclear em alguma parte do deserto para demonstrar a sua capacidade.