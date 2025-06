O dilema de Trump: colocar ou não os EUA no conflito Israel x Irã

Terminado sem resposta o prazo, Israel realizou o primeiro ataque no dia seguinte.

Trump, a partir daí e da vantagem inicial de Israel, começou a tomar partido e querer dividir as vitórias com o sanguinário premiê israelense, Benjamin Netanyahu. Ouviu e ficou agradado com o pronunciamento incendiário do ministro da Defesa israelense, Israel Katz. Tal ministro prometeu "queimar Teerã", como num surto de Nero, que incendiou Roma.

Para o reverendo Mike Huckabee, embaixador dos EUA em Israel, Trump é um enviado de Deus para resolver o problema nuclear criado pelo Irã.

O presidente americano, então, surfou nas propagandas de guerra. Ele disse:

1) Que a intervenção americana só ocorreria se o Irã atacasse as bases americanas. Também se atingisse os interesses americanos, numa referência a interesses comerciais. Pelo jeito, mencionava o fechamento do estreito de Ormuz (entre Omã e Irã), por onde passa um quarto do petróleo produzido no mundo.

2) "É possível que sejamos envolvidos no conflito". A frase é do último domingo e anuncia uma provável entrada dos EUA no conflito.