Bombardeio dos EUA no Irã expõe fragilidade do direito internacional

Levantada a poeira, alguns fatos decorrentes dos ataques americanos ao Irã tornaram-se induvidosos. Por exemplo, o direito internacional público —também chamado de direito das gentes— é interpretado conforme as conveniências e o poderio bélico do atacante: a Rússia invadiu a Ucrânia e ignora a Constituição das Nações Unidas, garantidora da soberania dos Estados nacionais. E, ainda no tocante à soberania, os EUA violaram o espaço aéreo iraniano e bombardearam as usinas de Fordow, Natanz e Isfahan.

Questões fundamentais ficam ao sabor de interpretações e ideologias, pois o referido direito das gentes, assim como os tribunais internacionais que o aplicam, carece de força para garantir o cumprimento de suas decisões. Mais ainda, politicamente, há o poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Atenção para duas perguntas: