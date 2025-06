Acareação no STF entre réus da trama golpista será luta de boxe judiciária

Bolsonaro, no entanto, terá interesse nas acareações e estará na torcida em favor do réu Walter Braga Netto, seu ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa derrotada, e do corréu Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do seu governo.

Braga Netto será acareado com Mauro Cid. Num segundo embate, teremos Anderson Torres e Freire Gomes, general, comandante do Exército no governo Bolsonaro e testemunha-chave no processo por ter assistido à preparação da tentativa de golpe, recusando adesão e aprovação de minuta voltada a dar aparência de juridicidade a uma flagrante violação constitucional.

Como se sabe, a acareação judicial é um meio de obtenção de prova. Ela é realizada quando ocorrem divergências significativas entre declarações dadas no processo.

Bolsonaro, no confronto de hoje, torcerá pela desmoralização do seu ajudante de ordens Mauro Cid e pela retratação de Freire Gomes.

Perplexidades

Perplexidades ocorreram quando foram feitas comparações entre os interrogatórios judiciais prestados pelo tenente-coronel Mauro Cid, réu e colaborador da Justiça, e o general Walter Braga Netto, corréu e ex-ministro.