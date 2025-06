Bolsonaro parte para o último esperneio na avenida Paulista

Cabe ponderar, ainda, que os ministros julgadores, no sistema processual constitucional, têm o chamado "livre convencimento motivado". Isso significa que os integrantes da Primeira Turma do STF são livres para avaliar as provas, mas têm a obrigação de fundamentar suas conclusões. Atenção: trata-se de convencimento motivado, e não arbitrário.

Diante do quadro probatório final, Bolsonaro partiu para a tentativa de sobrevivência política: esperneia para manter força eleitoral e, caso condenado e privado da liberdade de locomoção, possa indicar seus delfins.

Após o trânsito em julgado e ocorrendo condenação, Bolsonaro estará legalmente impedido de participar de atos e de se manifestar politicamente. Em outras palavras, perderá, mais uma vez, tanto a cidadania ativa (ser votado) quanto a passiva (votar).

Com o mote "justiça já", sua meta será continuar a se apresentar como injustiçado e, consequentemente, como vítima do sistema. Aí, urnas, Moraes, STF, TSE e quejandos farão parte do seu cardápio retórico.

Para quem sempre mentiu ao dizer que atuou "dentro das quatro linhas do campo", o "Justiça, já" representará, diante do STF, tentativa de pressão popular. Naturalmente, isso só terá algum impacto caso a avenida Paulista se encha — como já ocorreu. Mas, convém lembrar: o STF já demonstrou, em várias ocasiões, que não se impressiona com pressões populares.

Atenção: será exagero se Bolsonaro, mesmo diante de uma avenida Paulista repleta, proclamar ter sido "absolvido pelo povo".