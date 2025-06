Trump sai vitorioso na Otan após ameaçar Espanha com taxas

Ambiguamente, no entanto, o país votou pelo aumento do percentual de gastos com defesa de 2% para 5% do PIB.

Essa ambiguidade serviu para o presidente americano criticar pesadamente a Espanha.

Além das críticas, Trump, ameaçou impor elevação na taxação de produtos espanhóis, utilizando sua conhecida guerra comercial como fórmula que acredita tutelar o mercado interno.

Trump vencedor

A verdade é que a Espanha concordou com o aumento dos 5% e concluiu-se, no vértice da Otan, pela necessidade do aumento para manutenção e melhora desse sistema de defesa coletiva e global.

Com isso, os EUA mantém-se na Otan.