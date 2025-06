Zambelli errou várias vezes e foge da polícia italiana em condição dantesca

Nenhuma dúvida existe da prevalência da cidadania brasileira da deputada sobre a italiana. Zambelli não nasceu na Itália. Não estudou nem residiu em nenhuma parte do território italiano. Nunca trabalhou em solo italiano.

Zambelli é italiana pelo chamado "jus sanguinis", ou seja, por seus antepassados ("antenati") italianos.

Zambelli, trocando em miúdos, é mais brasileira do que italiana. No Brasil, o critério não é o sangue, mas o chamado "jus soli", no qual pesa o local do nascimento.

No Brasil, a Constituição não admite a extradição de brasileiros natos, como Zambelli. Na Itália, permite-se a extradição de um italiano e de pessoas com dupla cidadania.

Como Zambelli está na terra de Dante, será presa e extraditada para o Brasil. É só uma questão de tempo.

Pode-se até concluir estar Zambelli na porta do inferno. E na porta de ingresso do Inferno dantesco está escrito: Deixe aqui, na entrada, todas as suas esperanças ("Lasciate ogni speranza, voi ch´entrate").