Trump causa dor de cotovelo em Bolsonaro ao ameaçar Supremo de Israel

Mesmo assim, com 12 mil seguidores na avenida Paulista, anunciou sua pretensão de ser, a partir da eleição de 2026, uma "eminência parda", um novo Richelieu. Muito mais do que Pinheiro Machado, o deputado assassinado que, na República Velha, influenciava o presidente Dutra.

Bolsonaro, nesse seu último delírio materializado na avenida Paulista, revelou pretender, num futuro próximo, mandar discretamente, nos bastidores.

Tudo isso seria possível, no seu entender, depois de eleger uma maioria subserviente no Congresso e um presidente da República para ficar sob sua regência.

Bolsonaro até esqueceu do discurso das urnas fraudadas. Como conseguiria eleger futuros "paus-mandados" com as mesmas urnas? Abandonou o discurso fake das urnas, no seu delírio por poder.

Como Beira-Mar

Como estará preso em 2026, em regime fechado ou domiciliar —por paridade com Collor, Maluf, Lalau etc.—, o ex-presidente Bolsonaro quer mandar, independentemente de possuir mandato e do lugar em que estiver cumprindo pena.