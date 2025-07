Renúncia à soberania ou morte: a fórmula de Trump contra a Ucrânia

Para se ter ideia, no último grande ataque de junho passado, as forças sob comando do Kremlin dispararam 477 drones e 60 mísseis. Mais de 90% deles foram interceptados pela defesa ucraniana, com emprego do Patriot. Centenas de vidas foram poupadas, pois os ataques aconteceram em cidades.

Para intensificar os bombardeios, Putin se aproveita do desvio das atenções para outras guerras trumpistas, a incluir a comercial e contra as usinas nucleares do Irã. O presidente russo não se preocupa com o aumento de civis ucranianos mortos.

Renúncia à soberania ou morte

Trump quer o fim da guerra e, para isso, não se importa se a Rússia ficar com as áreas conquistadas, desde que sobre para os EUA as terras raras, ricas em minerais.

A solução encontrada por Trump é a mais desumana e primária. Ou seja, ele ameaça deixar o povo ucraniano morrer, com a não reposição de meios para a defesa. Se estivéssemos no campo médico, seria como omitir socorro futuro, em tratamento de saúde já iniciado.

Como é baixo e desumano, Trump faz lembrar a fórmula machista e cafajeste conhecida no Brasil como "ou dá ou desce".