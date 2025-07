Anúncio de taxas de Trump escancara união com Bolsonaro contra o Brasil

O anúncio do presidente Donald Trump de taxar em 50% todas as importações de produtos brasileiros mostra o quanto Jair Bolsonaro continua sendo nefasto, prejudicial ao nosso país.



Trump acredita na falsa narrativa do ex-presidente Bolsonaro, que até sustenta um filho nos EUA para cometer crime de lesa-pátria brasileira e fazer futricas.



No anúncio, ficou claro que Trump foi influenciado pela falsa narrativa de Bolsonaro, um golpista considerado pelo presidente americano como perseguido político, em episódio de "caça às bruxas".



Ao apadrinhar Bolsonaro, o presidente Trump ignorou até princípios norteadores da Organização Mundial do Comércio. Por exemplo, os princípios da não discriminação e da previsibilidade.

Abuso de poder

Não se deve esquecer, ainda, o abuso de poder por parte de Trump.



Trump possui uma empresa que está, por contrariada em interesse empresarial, acionando judicialmente, de forma vingativa e inepta, o ministro do STF Alexandre de Moraes.



Vingar-se de Moraes faz parte do contexto. E a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão, foi utilizada para dar fundamento jurídico à ação.



Pouco antes, convém lembrar, Trump ensaiou, com aval de congressistas republicanos, usar contra Moraes a Lei Magnitsky, aplicável a corruptos, violadores de direitos humanos e terroristas. Dado o absurdo, no forno esquenta uma retirada do visto de ingresso de Moraes, nos EUA, ato que poderá ser contestado na Justiça americana.



No fundo, existe visível interesse comercial e político de Trump.

Bolsonaro, o influenciador

Depois de tentar um golpe de Estado de modo a aniquilar a Constituição e o Estado democrático de Direito, o ex-presidente Bolsonaro, --já fora do poder e inelegível--, continua a perturbar a vida política e desacreditar a Justiça brasileira.



Já tentou buscar uma anistia.



Como não conseguiu a anistia, apresentou, faz pouco, um plano para se tornar uma eminência parda, a eleger e controlar a maioria do Senado e da Câmara. Deseja infernizar e tornar o Brasil ingovernável. Puro delírio.



Com as digitais do filho Eduardo, logrou uma manifestação de Trump de ser perseguido e injustiçado.