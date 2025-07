Aos poucos, Tarcísio tira a máscara ao defender Bolsonaro contra o Supremo

A missão da ONU, agora liderada pelo Quênia, mantém a linha das anteriores, que tiveram participação do Brasil e de Tarcísio, com fuzil e sem câmara na farda. Como ressaltou Jenca, a missão foi " incapaz de avançar na restauração da autoridade do Estado".

Tarcísio entendia, citando a desastrada experiência da ONU que contou com aua participação, que a câmera na farda dos policiais militares de São Paulo inibiria a atuação, em situações de ações de repressão e contraste à criminalidade organizada.

Acabou voltando atrás, pois as matanças continuavam, a insegurança crescia e os cidadãos paulistas aprovavam as câmeras. Mesmo assim, determinou que o acionamento do equipamento seja feito pelo próprio policial, que, por evidente, não filmaria o abuso.

Como foi eleito governador graças exclusivamente a Jair Bolsonaro, sempre se apresentou como reconhecido e fidelíssimo.

Por isso, teve de engolir, goela abaixo, a exigência de Bolsonaro de colocar na Secretaria da Segurança Pública o oficial da polícia militar Guilherme Derrite, o "Capitão Derrite", conhecido por suas passagens e mortes quando no comando da violenta Rota.

Querendo ou não, com Derrite, Tarcísio aportou a linha política de Bolsonaro, de violência e de armar a população.