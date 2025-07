Lula põe Brasil em aventura ao aderir a acusação de genocídio contra Israel

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, justificou a ação: "Um dever moral, porque não podemos assistir a um genocídio acontecendo". O discurso de Lula vai na mesma direção.

Em resposta, Naftali Bennett, ex-premiê israelense (2021-22), desabafou: "Este é o caso Dreyfus do século XXI".

Como já transcorreu um bom tempo desde a propositura da ação pela África do Sul, Lula aproveita e pega o embalo dos 30 anos de consumação do genocídio que vitimou bósnios mulçumanos da cidade de Srebrenica.

Para que ninguém esqueça, as Nações Unidas instituíram a Jornada Internacional do Genocídio de Srebrenica, de 8 a 14 de julho. Mais um dia em memória a tragédias como o holocausto dos armênios, a "shoah" dos judeus, os massacres do Khmer Vermelho no Camboja, o 11 de Setembro em Nova York e no Pentágono etc.

Srebrenica

Em Srebrenica, durante 15 dias no mês de julho de 1995, as mulheres bosníacas mulçumanas, cercadas e detidas, foram separadas dos homens e dos seus filhos. Primeiro foram estupradas e depois eliminadas barbaramente, algumas com cabeças cortadas.

Os homens foram executados, com balas e coronhadas. Por último, o general Ratko Mladic, um dos três "açougueiros dos Bálcãs", acariciou a cabeça de muitas crianças antes de dar a ordem para o fuzilamento de todas elas.