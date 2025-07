Efeito Trump: Israel e Rússia bombardeiam e matam civis inocentes às pencas

De permeio, Trump, ora incensando Putin, ora dizendo-se desapontado e enganado por ele, deu prazo de 50 dias para os russos costurarem uma trégua.

A pergunta que não quer calar: quantas mortes de civis e destruições de moradias o presidente Putin conseguirá contabilizar no prazo de 50 dias?

Recuo de Trump

Na União Europeia e na Otan, a palavra de Trump não é mais confiável. Ele já se posicionou contra a Otan e não deu ouvidos à preocupação com a expansão russa pela Europa.

Deu sinal verde para o Pentágono informar que precisava rever seus arsenais e que mísseis tipo Patriot (MIM-104) não seriam fornecidos para a defesa antiaérea de Kiev. Atenção: na Ucrânia, apenas Kiev conta com o sistema de míssil terra-ar (SAM). As demais cidades são atacadas com facilidade pelos drones e mísseis russos.

Com isso, os ataques russos aumentaram. Aí, e em razão das desumanidades, Trump anunciou a volta do fornecimento do material bélico de defesa que havia sido suspenso. Falou do seu desapontamento com Putin, de não ter lado nessa guerra, e sim preocupação humanitária. Voltou à lenga-lenga apresentada quando do funeral do papa Bergoglio.