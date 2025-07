Moraes acerta, e Bolsonaro está a um passo da prisão preventiva

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes acertou ao proibir divulgações de entrevistas do ex-presidente Jair Bolsonaro em redes sociais. A decisão se baseia em medidas cautelares impostas anteriormente no inquérito policial onde ele e seu filho Eduardo Bolsonaro são apontados como suspeitos de três crimes.

Na verdade, Moraes apenas explicitou o alcance de uma das medidas cautelares, a referente às inserções nas redes sociais.

No inquérito, pai e filho são suspeitos de autoria e coparticipação dos crimes de abolição do estado democrático de direito, coação no curso do processo e obstrução de investigação sobre organização criminosa.