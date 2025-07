Moraes acerta ao não prender Bolsonaro, mas erra ao ameaçar terceiros

Embargos de declaração

O ministro Moraes havia concedido prazo de 24 horas para Bolsonaro dar explicações, tendo em vista a sua aparição pública exibindo a tornozeleira em entrevista coletiva.

Os advogados de Bolsonaro socorreram-se do remédio de nome jurídico embargos de declaração para Moraes explicitar o conteúdo das medidas, que não ficou claro.

Moraes, "sem querer, querendo", esvaziou os embargos.

Sem decidir neles, consignou, no expediente de explicações de Bolsonaro e invocando o artigo 21 do Regimento Interno do STF (Supremo Tribunal Federal), que era "óbvio" não ter proibido entrevistas fora do horário do recolhimento noturno domiciliar.

Moraes destacou, quanto a terceiros, não admitir burla, ou seja, difusão, com intenção criminosa, de pronunciamentos e entrevistas. Terceiros, para Moraes, são as "milícias digitais". As crias nascidas do chamado "gabinete do ódio".