Israel recua porque matar palestinos de fome pode configurar genocídio

O maná bíblico era diário. Já os palestinos foram contemplados, por ação humana, em apenas um final de semana e, pelos cálculos, receberam meio quilo de produtos.

A esperança de dias melhores ficou por conta do anúncio de Israel de reabertura de estradas para trânsito de caminhões com alimentos, remédios e produtos de primeira necessidade. A promessa é de abertura entre as 6h e as 23h.

Segundo dados oficiais, apenas um terço dos civis palestinos alimenta-se por mais de um dia consecutivo. E a Gaza Humanitarian Foundation consegue fornecer, diariamente, 94 milhões de refeições uma vez ao dia.

Lição humanitária

Como se sabe, Netanyahu nunca foi um militar. Sua maior batalha é continuar no poder e driblar os radicais expansionistas e desumanos que lhe dão maioria no Parlamento.

Os militares em guerra obrigam-se a cumprir as determinações das convenções das Nações Unidas, todas com preocupações humanitárias, para evitar o barbarismo.