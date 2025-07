Netanyahu fica em xeque após organizações judaicas denunciarem genocídio

Os dois documentos afirmam ser imoral e criminosa as reações conduzidas por Israel no governo Netanyahu, que é assistido por um conselho de guerra que, na sua última reforma, passou a contar com maioria de seguidores do premiê.

A repercussão internacional dos relatórios foi intensa, pois a matança de civis palestinos é percebida em todos os cantos do planeta.

Em Israel, ecoou o inconformismo de grande parte da população civil. Muitos entendem ter havido, pós-terrorismo do Hamas, excesso na legítima defesa, sem preocupação, pelas forças de Israel, com os civis palestinos

Genocídio

O termo foi criado pelo saudoso jurista Rafael Lemkin, um judeu polonês residente em Nova York. Ele juntou um termo do grego antigo com um termo latino.

Coube a Lemkin a primeira definição de genocídio. Sua definição foi adotada na Convenção das Nações Unidas para a prevenção e repressão ao crime de genocídio, em 1948.