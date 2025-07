Sergei Magnitsky, que inspirou lei, se revira no túmulo com ato de Trump

Magnitsky teve, então, uma glória póstuma: virou nome de uma lei americana de alcance global —a Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.

Dá até para imaginar o tamanho da honra, pois a Lei Magnitsky impõe, independentemente dos Estados nacionais e das residências dos atingidos, sanções unilaterais diante de graves violações de direitos humanos e casos de corrupção.

Atenção: sanções com base no poder discricionário do chefe da nação norte-americana.

Tais sanções são de atribuição do presidente dos EUA, e a lei foi sancionada em 2012 por Barack Obama, então presidente democrata.

A sanção trumpista tem "a mão do gato", pois parte do Departamento do Tesouro. Ataca, principalmente, o bolso do punido. Fala-se até em "morte econômica", lembrando antiga pena do direito romano: a morte civil.

Nessa supracitada morte econômica, por exemplo, bens são confiscados e nem cartão de crédito pode mais ser usado.