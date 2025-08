Tornozeleira não basta: Bolsonaro precisa ser monitorado por seus advogados

Sem o mencionado monitoramento jurídico, Bolsonaro, como ficou claro pela gravação realizada e apagada posteriormente, não possui discernimento para avaliar os limites decorrentes das medidas acautelatórias — de segurança social — impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Atenção: as medidas cautelares, no campo do processo penal, são, pela natureza jurídica, verdadeiras medidas de segurança social.

Com relação a Jair Bolsonaro, tais medidas de defesa necessárias à tranquilidade e à paz social restaram impostas em inquérito policial no qual os suspeitos são Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro.

O inquérito policial envolvendo Bolsonaro e o rebento traidor da pátria Eduardo apura crime atentatório à soberania nacional, com objetivo desestabilizar o nosso país social e politicamente.

Autocontenção

Qualquer tipo de fala de Bolsonaro para ecoar em ato de protesto ao seu favor soaria como incentivo.