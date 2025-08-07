A capitulação de Motta em favor de Bolsonaro

Motta cedeu e, num abraço de afogados, levou junto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Na verdade, trata-se, caso aprovadas as duas propostas, de capitulação do Estado nacional ao desejo de impunidade do golpista Jair Bolsonaro, que está, no processo sobre golpe de Estado e outros delitos, a um passo de conquistar o histórico título de "delinquente".

Legislação 'ad personam'

O "pacote da paz" representa uma proposta para a formulação de legislação "ad personam". Trata-se, de acordo com os dicionários de política e constitucional, de texto legal "aprovado com o objetivo específico — com a intenção induvidosa — de favorecer uma pessoa específica, uma pessoa certa, ao invés de ser aplicada no interesse de toda a sociedade".

Trocando em miúdos, o tal "pacote da paz" busca uma legislação, lei ou emenda constitucional para um indivíduo certo, que é Jair Bolsonaro. No popular, seria um pacote "salva-Bolsonaro".

As expressão "legislação ad personam", como ensina a italiana "Enciclopedia Trecanni", aparece no mundo político europeu a partir da segunda metade dos anos 1990. Essa locução política possui o "específico escopo de favorecer (privilegiar) um indivíduo determinado ou um grupo muito restrito de pessoas".