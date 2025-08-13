Deputados e senadores abraçam a ética mafiosa para se blindarem

Imunidades

Quanto à imunidade material, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões e palavras. Lógico, com tudo que tiver conexão ao exercício do cargo e da função.

No campo constitucional das imunidades processuais, formais, existe, desde a expedição do mandato, a garantia de julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Também está escrito caber a prisão só em caso de flagrante de crime inafiançável, podendo ser revogada pelo voto da maioria.

Mais ainda, uma vez recebida a denúncia criminal, surge a possibilidade, por provocação de um partido político, de o processo criminal ser suspenso, por votação da maioria dos pares.

Busca da impunidade

No momento, depois do grotesco espetáculo da tomada da cadeira do presidente da Câmara e dos assentos dos titulares da mesa diretora, os parlamentares revoltosos, com apoio de aderentes, resolveram, para blindagem ampla, mudar, sem a condição de constituintes, o vigente sistema constitucional.