Deputados e senadores abraçam a ética mafiosa para se blindarem
Os atuais deputados e senadores não foram eleitos para as funções de constituintes. Portanto, não é legítimo, nem ético, que desvirtuem o sistema constitucional.
Os parlamentares que se debruçam na elaboração do já chamado popularmente de "pacote da impunidade", abraçam a ética mafiosa da vantagem, a beneficiá-los e blindá-los, como os mais fortes e distintos dos demais cidadãos.
Os constituintes de 1988 estabeleceram prerrogativas aos parlamentares a fim de garantir-lhes a independência e o livre exercício dos mandatos populares.
Imunidades
Quanto à imunidade material, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões e palavras. Lógico, com tudo que tiver conexão ao exercício do cargo e da função.
No campo constitucional das imunidades processuais, formais, existe, desde a expedição do mandato, a garantia de julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Também está escrito caber a prisão só em caso de flagrante de crime inafiançável, podendo ser revogada pelo voto da maioria.
Mais ainda, uma vez recebida a denúncia criminal, surge a possibilidade, por provocação de um partido político, de o processo criminal ser suspenso, por votação da maioria dos pares.
Busca da impunidade
No momento, depois do grotesco espetáculo da tomada da cadeira do presidente da Câmara e dos assentos dos titulares da mesa diretora, os parlamentares revoltosos, com apoio de aderentes, resolveram, para blindagem ampla, mudar, sem a condição de constituintes, o vigente sistema constitucional.
Evidente que tal iniciativa será ilegítima e as emendas à Constituição ou projetos transformados em lei serão derrubadas pelo STF, caso seja acionado.
Sem investigação
Pretendem os parlamentares impedir investigações criminais, os inquéritos instaurados pela polícia judiciária, salvo se houver aprovação da maioria dos pares, no caso deputados na Câmara, ou senadores, no Senado.
A propósito, o nosso sistema estabelece a paridade de tratamento entre todos os cidadãos. E compete à polícia judiciária apurar a materialidade delitiva aos autores e partícipes dos crimes, consumados ou tentados. Isso é feito no interesse público e para não deixar impunes crimes.
A imunidade não pode ser confundida com privilégio corporativo para se alcançar a impunidade. E sem inquérito, escancara-se a porta da impunidade.
Imunidade tem a ver com prerrogativa e só pode ser criada, no caso tratado, por uma nova Assembleia Nacional Constituinte.
Não se pode legislar constitucionalmente no interesse corporativo para se alcançar a impunidade.
Como regra, o inquérito da polícia judiciária é peça para o Ministério Público - titular da ação penal pública - formular a sua opinião a respeito do crime e do suspeito.
Os parlamentares do pacote querem, num único golpe, impedir a apuração pela polícia judiciária e deixar o Ministério Público desmuniciado.
A lembrar: na hipótese de suspensão do processo criminal contra parlamentar, na forma prevista expressamente na Constituição, o referido feito criminal volta a tramitar findo o mandato. Aliás, só pode ser suspenso se a infração criminal tiver ocorrido no curso do mandato.
Num resumo, o inquérito policial ficaria restrito ao cidadão comum. Os parlamentares não seriam, como regra, investigados.
Prisões
Dois outros privilégios desejam os parlamentares nesse momento de tumulto no Congresso, tentativa de intromissão estrangeira na soberania brasileira, lei Magnitiscky e tarifaço. E com Bolsonaro preso em domicílio por violar obrigação de natureza cautelar e com um traidor da pátria a entregar, a serviço do pai e ex-presidente , o nosso país a interesse do governo Donald Trump.
Os parlamentares revoltosos pretendem proibir prisões processuais acautelatórias, salvo a derivada de flagrante delito, que podem eles próprios derrubar.
Desejam, ainda, impossibilitar buscas e apreensões em dependências do Congresso, salvo com o aval das respectivas casas legislativas.
As prisões cautelares, admitidas na Constituição, decorrem da necessidade e são impostas como medidas de segurança social.
Atenção: prisões, salvo a em flagrante delito, só podem ser impostas pelo poder Judiciário e no caso deste ser acionado por representação policial em inquérito criminal ou requerimento do Ministério Público.
Quanto à legitimidade da prisão cautelar dos parlamentares, colocou pá de cal, pelos argumentos jurídicos irrespondíveis, o então ministro Celso de Melo, um dos nossos maiores constitucionalistas.
Celso de Melo deixou escrito, em voto luminoso, caber a prisão preventiva de parlamentares, pois ninguém está acima das leis, nem mesmo os mais poderosos agentes políticos governamentais".
O referido Celso de Melo, na justificativa, ressaltou caber a prisão preventiva de parlamentares dada "a conduta acintosa de membros do Congresso Nacional, como o próprio líder do governo no Senado ou de quaisquer outras autoridades da República que hajam incidido em censuráveis desvios éticos e reprováveis transgressões alegadamente criminosas, no desempenho de sua elevada função de representação política do povo brasileiro".
Por outro lado, transformar os gabinetes dos deputados e senadores em local inviolável é puro convite a transformar os lugares em esconderijos. A esquecer que deputados são representantes do povo, sem mandato para delinquir, e os senadores são representantes das unidades federativas, que nada devem esconder.
Foro privilegiado
Com todas as letras, a Constituição estabeleceu, e convido a uma passada de olhos pelo seu artigo 53, caber ao STF o julgamento dos deputados e senadores.
Como muitos parlamentares estão descontentes com as atuações de alguns ministros do STF, resolveram mudar o foro. O foro que agora lhes convém. Tudo, simples assim, no maior caradurismo.
Ética mafiosa
A potente Cosa Nostra siciliana resolveu criar a própria ética, as suas regras de conduta moral.
Como se lê no livro Cose di Cosa Nostra (Coisas da Cosa Nostra), um relato do magistrado Giovanni Falcane à jornalista Marcelle Padovani, a regra primeira do código de ética, para seus "homens de honra" (uomini d´onore), consistia em diferenciá-los: eram os "homens honrados" (uomini d´onore). Também os mais importantes, fortes e com as suas próprias regras (leis), a ignorar as do estado unitário italiano.
Como dizia Lucky Luciano, o fundador da Cosa Nostra sículo-americana, a organização era uma "cosa nostra" (coisa nossa) e o resto, "cosa di loro" (coisa deles, dos de fora da organização).
Na ética ambígua mafiosa, por exemplo, o membro da organização não podia enamorar-se nem manter relacionamento íntimo com uma mulher casada. Caso desejasse fazer isso, deveria assassinar o marido. Aí, o relacionamento seria com uma viúva.
