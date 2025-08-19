'Make Russia Great Again': o boné que Putin quer colocar em Trump
Não precisa ser um especialista em geoestratégia política para perceber que o presidente Donald Trump está tratando uma guerra de conquista russa como questão imobiliária, com negociação de territórios da nação ucraniana.
Os europeus comentam que Trump está próximo de colocar um novo boné, com a mensagem "MAKE RUSSIA GREAT AGAIN".
Trump se reuniu ontem em Washington com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e com líderes da França, Reino Unido, Alemanha, Finlândia e Itália, além da presidente da comissão Europeia e o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
O objetivo do encontro foi, depois da falida cúpula do Alasca, transmitir que o presidente russo, Vladimir Putin, está aberto para tratar do fim da guerra na Ucrânia. Na sequência, Trump telefonou a Putin para um encontro com Zelensky, com ele presente.
Este encontro, segundo os 007 da inteligência europeia, estaria pré-agendado para a próxima sexta-feira (22), em local ainda desconhecido.
Pelo vazado pelos assessores da Casa Branca, Trump conseguiu que Putin aceitasse, no futuro acordo de paz, cláusula que garante à Ucrânia segurança militar pelos EUA e Europa.
Essa cláusula protetiva seria similar à estabelecida no artigo 5º da Otan. Segundo apontam os marqueteiros trumpistas, essa teria sido a grande conquista na cúpula do Alasca —que Trump declarou extinta.
Nada vazou a respeito da contrapartida russa, e sabe-se que Putin insiste em obter cerca de 1/5 do território ucraniano, ou seja, a chamada região de Donbass, com terras raras.
Na futura reunião acertada entre Trump, Putin e Zelensky, o chefe de Estado e de governo russo não se contentará com o reconhecimento pela Ucrânia da Crimeia, já anexada pela Federação Russa em 2014.
Segurança europeia
Os líderes europeus presentes à reunião de ontem na Casa Branca representavam, além de seus países, 30 outros que, no âmbito europeu, apoiam a Ucrânia.
Pela proximidade, os países bálticos e a Polônia são os mais preocupados, embora saibam, por informações dos serviços de inteligência, que o próximo alvo de Putin, depois da Ucrânia, seria a Moldávia, em enclaves de língua russa na região da Transnistria.
Os líderes europeus querem estar bem-informados sobre o encontro Putin-Zelensky-Trump e as negociações voltadas ao fim da guerra, sem deixar o presidente ucraniano sob pressão da dupla Trump-Putin.
Para os líderes, volto a ressaltar, estaria em jogo a segurança europeia, pois acreditam num expansionismo russo. Temem pela segurança de territórios europeus que, uma vez conquistados, ficariam sob influências política, militar e cultural russas.
Militares europeus com experiência em geoestratégia veem Trump com questões imobiliárias e sem nenhuma estratégia para intermediar uma guerra de conquista.
Não falta desconfiança no presidente americano, que estaria a jogar de mãos dadas com Putin. Ontem, durante o encontro, Trump teria confidenciado ao presidente francês, Emmanuel Macron: "Putin disse que fará o acordo de paz em consideração à minha pessoa".
Aí, com a escancarada egolatria de Trump, aumentou a preocupação dos europeus.
