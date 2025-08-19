'Make Russia Great Again': o boné que Putin quer colocar em Trump

O objetivo do encontro foi, depois da falida cúpula do Alasca, transmitir que o presidente russo, Vladimir Putin, está aberto para tratar do fim da guerra na Ucrânia. Na sequência, Trump telefonou a Putin para um encontro com Zelensky, com ele presente.

Este encontro, segundo os 007 da inteligência europeia, estaria pré-agendado para a próxima sexta-feira (22), em local ainda desconhecido.

Pelo vazado pelos assessores da Casa Branca, Trump conseguiu que Putin aceitasse, no futuro acordo de paz, cláusula que garante à Ucrânia segurança militar pelos EUA e Europa.

Essa cláusula protetiva seria similar à estabelecida no artigo 5º da Otan. Segundo apontam os marqueteiros trumpistas, essa teria sido a grande conquista na cúpula do Alasca —que Trump declarou extinta.

Nada vazou a respeito da contrapartida russa, e sabe-se que Putin insiste em obter cerca de 1/5 do território ucraniano, ou seja, a chamada região de Donbass, com terras raras.

Na futura reunião acertada entre Trump, Putin e Zelensky, o chefe de Estado e de governo russo não se contentará com o reconhecimento pela Ucrânia da Crimeia, já anexada pela Federação Russa em 2014.