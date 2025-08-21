Gonet tem novas provas para pedir prisão preventiva de Jair e Eduardo
No novo inquérito da polícia judiciária federal, no qual ocorreram os indiciamentos de Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro, não se pode descartar por parte do procurador-geral Paulo Gonet a revisão das medidas cautelares com os possíveis pedidos de prisão preventiva de pai e filho.
Isso em face do risco de fuga do ex-presidente e da atuação criminosa reiterada do seu rebento nos EUA, em ilícitos continuados de lesa-pátria. O inquérito trouxe prova de que Bolsonaro tramou uma fuga e pretendia solicitar, ao presidente da Argentina, um asilo político.
Essa cogitação de pedido de asilo deve ser analisada em contexto mais amplo.
Os antecedentes de Bolsonaro, a incluir ter se refugiado na embaixada da Hungria em um momento que se cogitava sua prisão preventiva (em fevereiro de 2024), levaram a imposição, - no inquérito da trama golpista-, de sua prisão acautelatória, com custódia domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica.
O preparado pedido de asilo na Argentina deixa claro, como o sol do meio do dia, a intenção de Bolsonaro de não se submeter a cumprimento de eventual pena de prisão.
Bolsonaro busca, e logrou conquistar a adesão do presidente americano Donald Trump, pressionar, com atuação do filho Eduardo junto à Casa Branca, o STF (Supremo Tribunal Federal). Isso em busca da impunidade. Também constrange políticos na obtenção de anistia, que extinguiria a punibilidade e arquivaria processos e inquéritos.
Gonet poderá sentir a necessidade do agravamento das cautelares já impostas (prisão em domicílio e uso de tornozeleira) e postular, junto ao ministro-relator, Alexandre Moraes, a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, que deixaria a prisão domiciliar.
Por outro lado e como Eduardo atua de forma permanente e reiterada na pratica de crimes poderá ter, ainda que fora do Brasil, e por provocação de Gonet, a sua prisão preventiva também decretada.
Tal medida é de necessidade clara e impedirá que Eduardo saia dos EUA, sem prejuízo de se postular a sua extradição.
Como o mandado de prisão cairia no sistema da Interpol, o deputado seria preso apenas se entrasse em outro país.
