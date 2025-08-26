Israel mata jornalistas em Gaza, e conivente Trump quer o Nobel da Paz

A desculpa que não cola

Depois do ataque com mortes, o Estado-Maior do IDF informou ter aberto um inquérito apuratório de responsabilidades.

Quanto ao premiê israelense, Benjamin Netanyahu, emitiu um boletim considerado patético.

Netanyahu lamentou as mortes de jornalistas e civis. Frisou que Israel tem como meta eliminar a organização terrorista Hamas e salvar os reféns do ataque de 7 de Outubro, que deixou 1.200 mortos, sendo 800 civis, além de 240 sequestrados. Disse também respeitar o jornalismo e afirmou que nunca houve intenção de eliminar jornalistas. Em outras palavras, quis passar a ideia de culpa sem dolo.

Na verdade, Netanyahu tenta justificar o injustificável.

Lançar drones explosivos perto de hospitais significa assumir o risco de causar mortes. No direito internacional, vale, na análise dos fatos, o chamado dolo eventual, ou seja, diante do ocorrido no complexo hospitalar Nasser, em Khan Younis, não querer diretamente o resultado —20 mortes—, mas assumir o risco de produzi-lo. Em síntese, não se trata de mera culpa por imprudência ou imperícia.