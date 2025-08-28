Colocar policiais na casa de Bolsonaro seria abusivo e inconstitucional

Nas próximas horas, o ministro Alexandre de Moraes dará resposta à representação formulada pela Polícia Federal a respeito da necessidade de se colocar, durante o tempo de duração da custódia domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, um agente no interior da residência, para comunicar a movimentação e eventuais indicativos de fuga, dadas como insuficientes a tornozeleira e a vigilância externa.

Toda medida restritiva da liberdade de locomoção deve estar baseada na necessidade e na urgência. No caso, a colocação de um policial federal na casa de Bolsonaro trata-se de exagero absoluto. Proposta abusiva e inconstitucional. Abuso, pois desnecessária e geradora de inconveniente espetacularização, às vésperas de importante julgamento do STF relativo ao processo criminal de tentativa de golpe de Estado.

Como se sabe, policiais encontram-se dentro do condomínio fechado onde reside o ex-presidente e, praticamente, na soleira da porta de ingresso da casa de Bolsonaro. Toda a casa está vigiada de fora, cercada e monitorada.