Colocar policiais na casa de Bolsonaro seria abusivo e inconstitucional
Nas próximas horas, o ministro Alexandre de Moraes dará resposta à representação formulada pela Polícia Federal a respeito da necessidade de se colocar, durante o tempo de duração da custódia domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, um agente no interior da residência, para comunicar a movimentação e eventuais indicativos de fuga, dadas como insuficientes a tornozeleira e a vigilância externa.
Toda medida restritiva da liberdade de locomoção deve estar baseada na necessidade e na urgência. No caso, a colocação de um policial federal na casa de Bolsonaro trata-se de exagero absoluto. Proposta abusiva e inconstitucional. Abuso, pois desnecessária e geradora de inconveniente espetacularização, às vésperas de importante julgamento do STF relativo ao processo criminal de tentativa de golpe de Estado.
Como se sabe, policiais encontram-se dentro do condomínio fechado onde reside o ex-presidente e, praticamente, na soleira da porta de ingresso da casa de Bolsonaro. Toda a casa está vigiada de fora, cercada e monitorada.
Basta alguém sair da casa para ser notado. E a polícia tem experiência para neutralizar toda tentativa de fuga, usando disfarce ou métodos imaginativos, cinematográficos, variados.
Um deferimento da representação da Polícia Federal pelo ministro Moraes acarretará exposição desnecessária, com violação à garantia constitucional da privacidade, da intimidade, à véspera do julgamento do rumoroso processo no STF.
A casa, como regra, é asilo inviolável. Nossa Constituição garante isso. Aliás, uma garantia nascida na Inglaterra em razão dos abusos do poder real: "My house is my kingdom" (minha casa é o meu reino).
Prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro
Por outro lado, espera-se, até segunda feira (1º), uma provocação da Procuradoria-Geral da República a fim de ser imposta, por decisão de Moraes, a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. É claramente necessária.
O inquérito que investigou ações atentatórias à soberania nacional, com negociações nos EUA voltadas a desestabilizar o nosso país e coagir autoridades, está concluído. Nesse inquérito, então indiciados o ex-presidente Bolsonaro e o filho-deputado Eduardo. Aliás, o rebento atua no interesse do pai, e não do Brasil. É um ventríloquo do pai, em panos de traidor da pátria.
Atenção. Nesse inquérito é que deverá ocorrer o requerimento do procurador-geral, Paulo Gonet, de imposição da prisão preventiva a Eduardo.
Caso imposta, Eduardo seria preso por mandado internacional, a ser cumprido pela Interpol ou Europol, caso saia dos EUA.
No inquérito em tela, Gonet deverá, certamente, denunciar os dois indiciados. Poderá, também, determinar novas diligências, caso entenda necessárias para embasar a denúncia.
Pelos elementos contidos no inquérito e as notórias e nefastas atuações criminosas de pai e filho, Gonet não deverá propor o arquivamento do inquérito.
