Julgamento de Bolsonaro, que começa amanhã, ainda pode ter surpresas

Caso compareça à sessão e na hipótese de Bolsonaro passar mal por questão relacionada à sua debilitada saúde, poderia ocorrer à suspensão dos trabalhos e a consequente marcação de nova data para o prosseguimento.

É lógico que todo réu tem o direito de comparecer e acompanhar o julgamento.

Assim, os réus devem ser intimados pela Justiça sobre a data do julgamento. Caso esteja algum preso (Bolsonaro está em prisão domiciliar e o corréu Braga Neto em quartel), poderão os réus manifestar a intenção de comparecer ao julgamento. Aí, por ato do relator, haverá requisição judicial à polícia penitenciária para cuidar do transporte e das apresentações.

Reiterações

Aberta a sessão pelo presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, a palavra será dada ao relator Alexandre de Moraes a fim de apresentar relatório do processo, sem fazer juízo de valor ou entrar no exame da procedência ou improcedência da ação penal.

Concluído o relatório, e este não poderá esquecer as teses apresentadas pelas defesas técnicas, começarão as sustentações orais. O órgão acusador abrirá o debate. Depois, a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Por fim, os defensores dos réus.