Julgamento de Bolsonaro, que começa amanhã, ainda pode ter surpresas
Amanhã terá início a fase processual de debates e julgamento do chamado núcleo crucial golpista, conforme a denúncia apresentada ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.
O supracitado núcleo crucial golpista, segundo a denúncia, integrava uma organização criminosa capitaneada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, beneficiário final do golpe de Estado.
Muitas especulações, no momento, tomam conta do cenário jurídico-político, impulsionada por convites, nas redes sociais, para participações em manifestações de apoio a Bolsonaro.
Dentre essas especulações, até Donald Trump praticaria outra tentativa de intromissão na nossa soberania, com outras sanções econômicas.
Adiamento
Uma primeira especulação diz respeito ao adiamento do julgamento.
Politicamente, Bolsonaro tem interesse em adiar 'sine die' (sem uma data definida para retomada) as sessões que, pelas provas fartas e induvidosas, levarão à sua condenação.
No particular, o interesse político tromba com a defesa técnica, que trabalha para emplacar teses jurídicas e não para irritar supremos ministros com adiamentos.
Para os bolsonaristas de carteirinha, o ex-presidente tem o direito, como todo réu, de assistir ao seu julgamento. Caso não esteja em boa saúde, poderia pleitear o adiamento, com apoio em atestados médicos.
Caso compareça à sessão e na hipótese de Bolsonaro passar mal por questão relacionada à sua debilitada saúde, poderia ocorrer à suspensão dos trabalhos e a consequente marcação de nova data para o prosseguimento.
É lógico que todo réu tem o direito de comparecer e acompanhar o julgamento.
Assim, os réus devem ser intimados pela Justiça sobre a data do julgamento. Caso esteja algum preso (Bolsonaro está em prisão domiciliar e o corréu Braga Neto em quartel), poderão os réus manifestar a intenção de comparecer ao julgamento. Aí, por ato do relator, haverá requisição judicial à polícia penitenciária para cuidar do transporte e das apresentações.
Reiterações
Aberta a sessão pelo presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, a palavra será dada ao relator Alexandre de Moraes a fim de apresentar relatório do processo, sem fazer juízo de valor ou entrar no exame da procedência ou improcedência da ação penal.
Concluído o relatório, e este não poderá esquecer as teses apresentadas pelas defesas técnicas, começarão as sustentações orais. O órgão acusador abrirá o debate. Depois, a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Por fim, os defensores dos réus.
Nos debates, os defensores técnicos irão reiterar questões preliminares já decididas mas que, por se tratar de arguição de nulidade dada como absoluta, poderão ser repetidas.
Um exemplo. Decidiu-se, com base no Regimento Interno do STF, não estar o processamento e julgamento afeto ao Plenário. A propósito, o Regimento fala na distribuição dos processos criminais às Turmas.
Acontece, no entanto, que se trata de um processo que Bolsonaro não goza de foro no STF. E o próprio STF invocou a sua competência, a impedir o envio a grau inferior de jurisdição, por se tratar de questão constitucional a envolver o estado democrático, o golpismo e a segurança nacional.
Em razão dessa importância e gravidade, muitos operadores do Direito entendem —como este colunista — que o caso deveria ser decidido pelo plenário.
A batida tese da falta de imparcialidade de Moraes poderá voltar a ser agitada. O argumento é ter Moraes atuado na fase pré-processual. E até seu envolvimento emocional poderá ser ressaltado, sem que seja esquecida a absurda incidência da lei Magnitsky.
Atenção: as questões processuais serão decidas antes do exame do mérito da causa.
'In Fux we trust'
Os bolsonaristas acreditam que o ministro Luiz Fux absolverá Bolsonaro.
Dada a quantidade de provas da sua responsabilidade criminal, a anunciada absolvição, para usar uma linguagem shakespeariana, é um imaginário "sonho de uma noite de verão".
Fux não deverá surpreender quanto à condenação. A lembrar: com relação aos réus usados como massa de manobra do bolsonarismo no 8 de Janeiro, o ministro Fux condenou e divergiu nas individualizações das penas.
O que se pode esperar de Fux, e por ser processualista e autor do Código de Processo Civil, será o acolhimento de questões processuais.
Fux poderá abraçar a tese de muitos operadores do Direito. E este colunista já se manifestou favoravelmente à absorção (consunção, tecnicamente) do crime tentativa de abolição do Estado de direito pelo de golpe de estado. Então, teríamos apenas o crime de golpe de estado.
O exemplo mais comum de absorção é o furto em residência habitada absorver a violação de domicílio. Ninguém é condenado por furto e, também, por violação domiciliar.
Mas, nos julgamentos dos réus do 8 de Janeiro, a absorção não foi reconhecida.
Pano rápido
Muitas surpresas poderão ocorrer no julgamento. Uma delas é a fixação do regime prisional e, por questão humanitária, se a prisão domiciliar será concedida ou se será deixada para o futuro processo de execução das penas.
