Tarcísio capitaneia golpe contra o STF em favor de Bolsonaro
Na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) foi concluída, nesta semana, a fase procedimental reservada à sustentação oral do denominado "núcleo crucial golpista", liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Os integrantes desse denominado "núcleo crucial" são acusados, em coautoria, de crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito, associação delinquencial, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Essa fase marca o fim dos debates da causa e dela passa-se ao julgamento, aliás, marcado para a sessão da próxima terça-feira, 9 de setembro.
Fora dos muros da Suprema Corte, pelas costas da estilizada Têmis, a deusa grega simbolizadora da Justiça, presente ao lado da sede do STF, um outro golpe está sendo urdido.
Trata-se de golpe voltado a reduzir a pó de traque uma aguardada decisão condenatória de Jair Bolsonaro. Para não fazê-la valer se está a falar em anistia ampla, geral e irrestrita.
À frente da farsa desse golpe à democracia, disfarçado de anistia, está o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
O verdadeiro Tarcísio
O governador paulista trocou os panos de democrata pelos de defensor daquele que tentou rasgar a Constituição e instaurar a ditadura. Para Tarcísio, Bolsonaro é inocente e será injustamente condenado. O STF, pelo que indica Tarcísio, é um tribunal político, portanto espúrio por descumprir o seu papel constitucional de ministrar a justiça.
Em outras palavras, Tarcísio dá uma banana ao STF. Como não existirá prova nova a evidenciar erro judiciário, o governador de São Paulo quer desvirtuar o instituto da anistia, que, legalmente, serve para apagar os crimes. Consiste na renúncia do Estado ao direito de punir.
Uma vez vigorante a anistia, não caberá ação civil de reparação de danos: Bolsonaro, caso condenado, ficará solidariamente sujeito a indenizar os danos materiais do 8 de Janeiro. Com a anistia, isso se apaga também.
Não bastasse, Tarcísio deixou claro que se a anistia não sair, pois dependerá do Congresso e da sanção do presidente Lula, providenciará um indulto, outra forma de clemência, no caso de ser eleito presidente da República. Alertou que seria o seu primeiro ato.
Num resumo, Tarcísio deixou claro o seu zero compromisso com a democracia e o estado de direito, que é o estado das leis.
Fachada constitucional
O novo golpismo em curso usa, como fachada de legalidade, um desvirtuado e inconstitucional projeto de lei de anistia.
A meta é alcançar a impunidade de Bolsonaro, quer com relação à aguardada decisão condenatória da Primeira Turma do STF, quer à inelegibilidade imposta pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Do conjunto de atos golpistas consumados por Bolsonaro fez parte ação abusiva, ilegítima e ilegal, analisada e decidida pelo TSE. O tribunal analisou a conduta de Bolsonaro referente à convocação de embaixadores para ouvirem e levarem aos seus países a lorota das urnas eletrônicas fraudadas. Lógico, seria um aviso prévio para justificar um futuro golpe de Estado, com abolição do Estado democrático de Direito.
Como sabe até um reprovado em exame de qualificação profissional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a anistia, em regra aplicada a crimes políticos, tem por meta temperar o rigor da Justiça. Bolsonaro perpetrou crime comum e não político.
Como dizem os juristas, tempera-se a anistia "cum grano salis" (com um grão de sal). A anistia tem o caráter de generalidade. Por isso que Bolsonaro usa os condenados pelo 8 de Janeiro, antes usados como massa de manobra pelo bolsonarismo.
A meta, no entanto, é extinguir a punibilidade de Bolsonaro, os outros virão a reboque. Uma anistia com marca 'ad personam', ou seja, feita para pessoa certa e determinada.
A lembrar, Bolsonaro já chegou a dizer que lutava pela anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro, em razão das penas exorbitantes impostas.
Mudou e, agora, Bolsonaro colocou até o presidente Donald Trump como cabo eleitoral pela anistia. Trump, em desrespeito à soberania nacional, propôs trocar o tarifaço imposto ao Brasil pela anistia a Bolsonaro.
Como está na cara que Bolsonaro não quer ir para cadeia, quer se tornar elegível para concorrer à Presidência no próximo ano, quer desmoralizar a Justiça e quer um Brasil trumpista, com o filho Eduardo a guiar o Ministério das Relações Exteriores, a anistia descaracteriza-se totalmente.
É por isso que o presidente Lula poderá não sancionar a desvirtuada lei de anistia, caso aprovada, e o STF deverá, uma vez provocado, declarar a sua flagrante inconstitucionalidade.
É importante frisar que a anistia pró-Bolsonaro tem natureza jurídica diversa da prevista constitucionalmente. A meta da anistia pretendida por Bolsonaro é a impunidade e não a pacificação. E não se justifica, diante de um golpismo recente, cogitar-se de uma passada de borracha em frustrado golpe de Estado.
A anistia representará, também, uma porta aberta para Bolsonaro voltar a preparar outra tentativa de golpe de Estado a fim de tornar-se ditador.
Aí Tarcísio poderá virar um Dino Grande, histórico braço-direito de Mussolini no Grande Conselho do Fascismo.
