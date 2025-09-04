Tarcísio capitaneia golpe contra o STF em favor de Bolsonaro

Fora dos muros da Suprema Corte, pelas costas da estilizada Têmis, a deusa grega simbolizadora da Justiça, presente ao lado da sede do STF, um outro golpe está sendo urdido.

Trata-se de golpe voltado a reduzir a pó de traque uma aguardada decisão condenatória de Jair Bolsonaro. Para não fazê-la valer se está a falar em anistia ampla, geral e irrestrita.

À frente da farsa desse golpe à democracia, disfarçado de anistia, está o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O verdadeiro Tarcísio

O governador paulista trocou os panos de democrata pelos de defensor daquele que tentou rasgar a Constituição e instaurar a ditadura. Para Tarcísio, Bolsonaro é inocente e será injustamente condenado. O STF, pelo que indica Tarcísio, é um tribunal político, portanto espúrio por descumprir o seu papel constitucional de ministrar a justiça.

Em outras palavras, Tarcísio dá uma banana ao STF. Como não existirá prova nova a evidenciar erro judiciário, o governador de São Paulo quer desvirtuar o instituto da anistia, que, legalmente, serve para apagar os crimes. Consiste na renúncia do Estado ao direito de punir.