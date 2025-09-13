Demais penas impostas a Bolsonaro, além da prisão, também serão dolorosas

Desde a escola clássica do direito penal, sabe-se que o criminoso, ao cogitar praticar um delito, faz uma relação de custo-benefício.

Apesar das penas altíssimas, Jair Bolsonaro (PL) e os demais condenados do "núcleo crucial" da trama golpista resolveram assumir o risco de prisão fechada, colocando como antídoto a anistia, que no momento os bolsonaristas tentam aprovar.

Eles não devem ter imaginado os outros efeitos da condenação, para além da prisão. Trata-se do que alguns operadores do direito chamam de penas acessórias. São elas: