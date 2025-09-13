Demais penas impostas a Bolsonaro, além da prisão, também serão dolorosas
Desde a escola clássica do direito penal, sabe-se que o criminoso, ao cogitar praticar um delito, faz uma relação de custo-benefício.
Apesar das penas altíssimas, Jair Bolsonaro (PL) e os demais condenados do "núcleo crucial" da trama golpista resolveram assumir o risco de prisão fechada, colocando como antídoto a anistia, que no momento os bolsonaristas tentam aprovar.
Eles não devem ter imaginado os outros efeitos da condenação, para além da prisão. Trata-se do que alguns operadores do direito chamam de penas acessórias. São elas:
- perda da patente militar;
- inelegibilidade eleitoral;
- indenização por dano moral coletivo;
- perda do mandato eletivo;
- perda da função pública.
Perda da patente
Os ministros da Primeira Turma, com Fux engolindo em seco, determinaram expedições de ofícios mandatórios a respeito das perdas de patentes, em cumprimento à Constituição, ao Código Penal e à Lei da Ficha Limpa.
A partir do trânsito em julgado, o Superior Tribunal Militar providenciará a perda das patentes dos militares condenados do Exército e da Marinha, no devido processo e diante do estabelecido na Constituição (artigo 142).
Bolsonaro, por exemplo, perderá a patente de capitão: saiu do Exército pela porta dos fundos e, por força de lei, recebeu a patente de capitão, sem nunca ter trabalhado como tal.
O ganancioso capitão-golpista irá empenhar-se para não perder seus soldos, com fundamento na prestação de serviços antes da aposentadoria. Aí entrará em discussão o tema do direito adquirido.
Infelizmente, ninguém tirará de Bolsonaro as remunerações de parlamentar aposentado e de ex-presidente, pois ele concluiu o mandato.
O almirante Almir Garnier e os generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira perderão as patentes e guerrearão para não perder o soldo mensal.
Desses militares condenados, não perderá a patente o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República e aquele que, como se pode interpretar do voto do ministro Fux, devia ser condenado por atentado ao Estado democrático de Direito no lugar de Bolsonaro.
Cid recebeu, como prêmio pela colaboração com a Justiça, a pena de dois anos de reclusão, em regime domiciliar.
Como a sua pena é inferior a dois anos, não perderá, por força legal, a patente. E o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não terá a quem recorrer para fazer valer a pretensão contrária.
Perda de função pública e mandato eletivo
Entre os réus condenados, encontram-se Alexandre Ramagem (pena de mais de 16 anos) e Anderson Torres (pena de 24 anos). Ambos são delegados federais. Ramagem também é deputado federal ddo Rio de Janeiro, pelo PL.
Como efeito das condenações, eles perderam os cargos e as funções públicas. Com todas as letras, a lei penal diz sobre a perda de cargo e função: "quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um) ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública".
Bolso e inelegibilidade
Os danos qualificados e os decorrentes das deteriorações aos bens tombados, pela lei, acarretam penas de privação de liberdade e a responsabilidade patrimonial solidária (devedores solidários) dos condenados.
Ocorrem dois tipos de indenização no caso: dano material e danos morais coletivos —os últimos, com responsabilidade solidária, no valor de R$ 30 milhões.
Todos, e Bolsonaro e Ramagem em especial, estarão inelegíveis pelo período de oito anos, a contar da data do cumprimento das penas.
Réquiem dos fascistas
O delírio criminoso e tirânico de Bolsonaro e dos seus parceiros do núcleo crucial foram justamente punidos. Ganhou a sociedade que apoia a democracia, a República e o Estado de Direito.
A pena legal, como alertam os livros de direito penal, "não constitui tão somente castigo, nem exclusivamente meio de correção e readaptação. A variedade dos seus objetivos, em que esses se incluem, desdobra-se em outros aspectos, entre os quais a prevenção geral".
Bolsonaro e os militares servirão de exemplo histórico. Quanto a essa organização mafiosa de matriz fascista-golpista, destacou-se o seu líder, Bolsonaro, um péssimo militar, deputado antidemocrático e misógino e presidente inepto e de mentalidade golpista-fascista.
Na testa de Bolsonaro está carimbado o fim do seu prazo de validade política.
