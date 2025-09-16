Crime organizado precisa de cadáveres de excelência

As investigações do assassinato do ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande (SP), seguem por duas vertentes.

Uma das apurações diz respeito à organização criminosa conhecida por PCC (Primeiro Comando da Capital), da qual era considerado inimigo.

Quando no serviço policial ativo, Fontes não deu trégua ao PCC e foi, desde aquela época, e para usar uma expressão do jargão policial, "jurado de morte".