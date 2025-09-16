Crime organizado precisa de cadáveres de excelência
As investigações do assassinato do ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande (SP), seguem por duas vertentes.
Uma das apurações diz respeito à organização criminosa conhecida por PCC (Primeiro Comando da Capital), da qual era considerado inimigo.
Quando no serviço policial ativo, Fontes não deu trégua ao PCC e foi, desde aquela época, e para usar uma expressão do jargão policial, "jurado de morte".
Essa linha investigativa, embora Fontes seja um policial aposentado há algum tempo, não pode ser desprezada.
Cadáveres de excelência
O crime organizada de matriz mafiosa, caso do PCC, nunca esquece e a sua cúpula de governo atua para propagandear isso.
A história judiciária italiana conta ter sido Leonardo Vitale o primeiro grande colaborador da Justiça: fez uma delação premiada.
Quando deixou a cadeia, depois de uma dezena de anos, Vitale foi assistir a uma missa. Terminou fuzilado na saída de igreja, tendo isso ocorrido em 1984.
A lembrar, como ensinava o escritor e jornalista italiano Leonardo Sciascia, um dos maiores nomes da literatura siciliana, as máfias, mundo afora, precisam, para intimidar. interna e difusamente, de "cadáveres de excelência" e vítimas inocentes.
O fuzilado delegado Fontes, pela sua história e pelo que representou na Polícia Civil, efetivamente era um "cadáver de excelência".
As organizações criminosas transnacionais, caso do PCC, usam os "cadáveres de excelência". Para mostrar força pela propagação do medo. E o PCC faz isso dentro e fora dos territórios governados.
No Brasil, não foi a primeira vez que o crime organizado produziu "cadáveres de excelência".
Em São Paulo, o PCC executou de surpresa o juiz Machado Dias, quando deixava o prédio do fórum, em março de 2003.
No Rio de Janeiro, o crime organizado fardado, por oficiais e integrantes da polícia militar, assassinou, em emboscada e covardemente, a juíza Patrícia Accioli, em agosto de 2011. Ela chegava do trabalho e as filhas assistiram à execução da mãe juíza, que sentenciava e mandava a Júri militares.
Marcado para morrer
O delegado Fontes era, nos âmbitos da Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, considerado pessoa honesta, profissional eficiente, ético e destemido.
Hoje, vários delegados recordaram a sua despedida da chefia da polícia. Indicado por João Dória, aposentou-se quando do término do mandato do governador que o escolhera. Dizia aos seus colegas policiais que, como havia chegado ao cargo de cúpula, de delegado-geral, não iria ficar em cargo burocrático para desfrutar de um posto fora da linha de frente da repressão.
Com efeito, deixou um exemplo ético de permanecer à frente de uma cooperação apenas para servir e jamais para desfrutar.
Linha apuratória
Uma outra vertente investigativa, ainda no campo da vingança, apura a hipótese de haver o delegado aposentado Fontes contrariado interesses de poderosos da região, tudo em razão da sua comprometida e honesta atuação como secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande.
Na região litorânea, o PCC tem muita força, apesar de a Polícia militar do governador Tarcísio de Freitas ter tido atuação violenta na região, com muitas mortes e suspeitas de execuções sumárias.
O antigo município de Praia Grande valorizou-se, pelo seu lado de balneário, Nos últimos anos, surgiram vários litígios, com questões de terra e domínio de áreas de comércio.
Impressionou, no caso Fontes, a premeditação dos criminosos, o calibre das armas e a ousada perseguição quando a vítima, com o seu automóvel, tentou fugir.
Enfim, não se descarta o serviço sujo do assassinato ter sido terceirizado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.