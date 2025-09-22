Lei Magnitsky a esposa de Moraes é arbitrariedade pura e vingança grosseira

Uma conquista civilizatória consiste em não extrapolar sanções do indíviduo considerado infrator a outras pessoas relacionadas, como familiares, quer por Lei Magnitsky, quer por qualquer outra.

O governo Donald Trump quis sancionar o ministro Moraes em razão da sua atuação jurisdicional no STF (Supremo Tribunal Federal), mais especificamente nos processos golpistas capitaneados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Não satisfeito com o resultado da condenação de Bolsonaro, Trump puniu a esposa do ministro Moraes —que não é magistrada, não pertence ao Poder Judiciário e não atua em casos judiciais envolvendo o ex-presidente.

Um absurdo sem precedentes. Arbitrariedade pura e vingança grosseira.

Espera-se que Viviane promova, nos EUA, a ação judicial adequada em face da arbitrariedade.

Amanhã, na sede das Nações Unidas, o presidente Lula discursará em defesa da soberania das nações.