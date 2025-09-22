Assine UOL
Lei Magnitsky a esposa de Moraes é arbitrariedade pura e vingança grosseira

21.ago.2025 - Ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua mulher, Viviane Moraes, andam por rua no centro de São Paulo Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

Ao impor sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky à mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, o governo norte-americano comete duas arbitrariedades.

Uma à luz do direito internacional público, o chamado "direito das gentes".

Outra é a violação a direito fundamental da pessoa humana, no caso, Viviane.

Uma conquista civilizatória consiste em não extrapolar sanções do indíviduo considerado infrator a outras pessoas relacionadas, como familiares, quer por Lei Magnitsky, quer por qualquer outra.

O governo Donald Trump quis sancionar o ministro Moraes em razão da sua atuação jurisdicional no STF (Supremo Tribunal Federal), mais especificamente nos processos golpistas capitaneados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Não satisfeito com o resultado da condenação de Bolsonaro, Trump puniu a esposa do ministro Moraes —que não é magistrada, não pertence ao Poder Judiciário e não atua em casos judiciais envolvendo o ex-presidente.

Um absurdo sem precedentes. Arbitrariedade pura e vingança grosseira.

Espera-se que Viviane promova, nos EUA, a ação judicial adequada em face da arbitrariedade.

Amanhã, na sede das Nações Unidas, o presidente Lula discursará em defesa da soberania das nações.

Algo que Trump despreza e, como se nota agora, persegue até a família de um ministro que atua de forma independente, de acordo com a sua função e, atenção, como órgão do Poder Judiciário.

