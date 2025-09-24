Anistia com dosimetria: bandeira de Temer, Aécio e Paulinho é um engodo

Uma coisa é favorecer, pelo exagero das condenações do STF, os que foram usados pelo núcleo crucial capitaneado por Bolsonaro como massa de manobra — os chamados bagrinhos. Outra coisa, bem diversa, é reduzir penas do núcleo crucial.

Em outras palavras, não se pode reduzir sanções de réus que, conscientemente, atentaram violentamente contra o Estado de Direito e tentaram dar golpe de Estado. E consumaram, intencionalmente (dolosamente), os dois delitos contra a democracia, por meio de uma organização criminosa estável e permanente, a atentar à paz pública.

Os 'bagrinhos' não atuaram para lesar objetividades jurídicas diversas (atentado ao Estado de Direito e golpe de estado), nem tiveram consciência de aderir a uma organização criminosa. Devem, portanto, continuar a responder por um só crime contra o Estado nacional, além do duplo dano patrimonial.

A bandeira do trio Temer, Aécio e Paulinho é enganosa. Com o incendiário Bolsonaro nunca haverá pacificação, basta olhar para o filho Eduardo, que está nos EUA para influenciar o governo Trump e trair o Brasil.

Aliás, Temer, com emprego de ética ambígua, não reprova Eduardo Bolsonaro. Disse no UOL News, em agosto, que é um caso de filho que protege o pai, ou seja, algo justificável.

Mais ainda, o conhecido pelego Paulinho terá de apresentar um projeto legislativo, simples e bem amarrado para não ensejar que os condenados do grupo crucial dele não se aproveitem.